OMI rechaza tajantemente cobro de peajes en el estrecho de Ormuz y advierte “precedente peligroso”

Cualquier sistema que busque cobrar tarifas a las embarcaciones que navegan por el estrecho de Ormuz fue descartado de plano por la agencia de Naciones Unidas encargada de resguardar la protección y seguridad del transporte por mar. En este contexto, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, manifestó la negativa de la entidad frente a la medida, argumentando que su aplicación "sentaría un precedente peligroso".

Durante una conversación con la cadena BloombergTV, que fue consignada por la agencia Europa Press, la autoridad marítima alertó que "No existe ningún acuerdo internacional que permita la introducción de peajes en esta vía". Además, el alto funcionario detalló que actualmente se encuentra abordando esta cuestión de forma directa con los representantes de Irán, con el fin de afinar los detalles sobre la implementación de un mecanismo distinto.

Las gestiones actuales, según precisó el líder de la OMI, apuntan a reanudar el uso del mecanismo de tránsito de naves por el estrecho de Ormuz que rige desde 1968, el cual fue establecido por el organismo en conjunto con Irán y Omán. Al recordar la naturaleza de vía marítima internacional que posee esta zona, Domínguez fue enfático: "No aceptaremos ningún mecanismo similar que no esté aprobado por la Organización Marítima Internacional".

Para ilustrar la situación, el secretario general señaló las diferencias entre este paso y lo que ocurre en el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Mientras estos últimos corresponden a aguas territoriales de los países, el derecho internacional establece que el estrecho de Ormuz es estrictamente una vía marítima internacional.

Frente a la posibilidad de planes alternativos, la postura de la entidad es inflexible. "No contemplamos un escenario B, que implique la introducción de peajes que no han sido acordados internacionalmente. Esto sentaría un precedente peligroso", subrayó la autoridad.

Finalmente, en línea con lo que han requerido todos los países miembros de la OMI, Domínguez hizo un llamamiento a la defensa de la libertad de navegación y el derecho internacional. Por ello, instó a volver a la forma en que se operaba el tránsito de buques antes del conflicto.

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