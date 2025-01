Obispa pide a Trump tener "misericordia" con los migrantes y personas LGBT durante servicio religioso

También decretó la eliminación de las políticas inclusivas instauradas en el gobierno anterior. Trump dijo que el gobierno solo considerará dos géneros, masculino y femenino, e instituciones públicas y militares dejarán de procurar políticas para la comunidad transgénero.

"No fue muy emocionante. No me pareció un buen servicio… Pudieron haberlo hecho mucho mejor", añadió al entrar a la residencia presidencial.