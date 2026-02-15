Obama critica “espectáculo de payasos” tras polémico video difundido por Trump

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó duras críticas contra el actual mandatario Donald Trump, luego de la difusión de un polémico video en redes sociales que calificó como un “espectáculo de payasos”, cuestionando el nivel de decoro en la política norteamericana.

Las declaraciones las realizó durante una entrevista con el comunicador Brian Tyler Cohen, donde sostuvo que “la mayoría de los estadounidenses consideran muy problemático este comportamiento”, agregando que si bien este tipo de acciones consiguen atención, también funcionan como una distracción deliberada del debate de fondo.

Obama recalcó que, pese al ruido mediático, en sus recorridos por el país ha encontrado a ciudadanos que “aún creen en la decencia, la cortesía y la amabilidad”, valores que —a su juicio— han sido desplazados por dinámicas de confrontación y provocación permanente en redes sociales y televisión.

“Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y es cierto que no parecen avergonzarse quienes antes creían que debía existir respeto por los cargos públicos”, señaló el exmandatario, enfatizando que el sentido de lo apropiado y el decoro institucional se han perdido.

La controversia se originó luego de que Trump compartiera, el pasado 6 de febrero, un video en su plataforma Truth Social, donde se denunciaba un supuesto fraude electoral en 2020. En el registro, Obama y su esposa, Michelle Obama, aparecían brevemente caracterizados como simios, lo que generó una ola de críticas.

PURANOTICIA