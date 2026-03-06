Nuevos ataques iraníes alcanzaron ahora Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita: misiles y drones dejaron sólo daños materiales

Una nueva oleada de ataques iraníes en Medio Oriente derivó en el impacto e intercepción de varios misiles y drones en Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Sauditaí que dejaron daños materiales en Manama y Kuwait, sin víctimas fatales ni heridos en ninguno de los países afectados.

El caso más destacado ha sido el bahreiní, donde el Ministerio de Interior atribuyó a "la agresión iraní" el impacto de un número indeterminado de proyectiles contra "un hotel y dos edificios residenciales en Manama", la capital del país.

El incidente provocó un incendio en uno de los dos bloques de viviendas, que "la Defensa Civil extinguió", según indicó el Ministerio en un mensaje en redes sociales en el que subrayó que, de todos modos, "no se han registrado víctimas mortales".

Por su parte, el Ejército de Kuwait informó que sus defensa aéreas "interceptaron un ataque con misiles que penetró el espacio aéreo del país", lo que ha activado las sirenas antiaéreas, según las declaraciones del portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Atuan.

"Durante el operativo de interceptación se produjo la caída de alguna metralla, lo que ha ocasionado daños materiales limitados, representados por daños a un vehículo, sin que se hayan registrado heridos", agregó el portavoz.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó la "interceptación y destrucción de tres misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán", así como la de dos drones, uno en la región oeste y otro en la gobernación de Al Jarj, donde, de hecho, se encuentra la citada base.

Asimismo, la cartera homóloga de Qatar informó la interceptación por parte de las Fuerzas de Defensa Aérea de un ataque con dron dirigido a la base aérea de Al Udeid, la de mayor envergadura con las que cuentan las fuerzas de Estados Unidos y que está situada al suroeste de Doha, la capital qatarí.

