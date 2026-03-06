Jimmy Lai tira la toalla: el magnate hongkonés renuncia a apelar su condena de 20 años

El millonario disidente hongkongés, Jimmy Lai, ha renunciado a la apelación de su condena a 20 años de cárcel por respaldar las grandes protestas a finales de la pasada década en el territorio contra, según sus participantes, la injerencia de China en la política local y, en particular, sobre su sistema jurídico.

Estas protestas acabaron en rotundo fracaso: Pekín terminó imponiendo su llamada Ley de Seguridad Nacional, que acabó aplastando cualquier amago de oposición a través de una persecución sin tregua a activistas como Lai, de 78 años y fundador de la principal compañía de medios de comunicación de Hong Kong, Next Digital, así como del diario-bandera de los opositores, el ya desaparecido 'Apple Daily'.

Lai acabó arrestado en agosto de 2020 y condenado finalmente el mes pasado a pasarse dos décadas entre rejas por traición al amparo de la mencionada ley, defendida por Pekín como el instrumento más importante del que dispone para contrarrestar las acciones, como ha esgrimido siempre, de potencias occidentales que buscaban la desestabilización de su integridad nacional.

Los abogados de Lai han acabado confirmando la decisión de su cliente, que ha dado "claras y definitivas instrucciones" para archivar el caso, según ha informado su equipo legal al 'South China Morning Post', mientras las autoridades chinas han celebrado el final de un procedimiento absolutamente "inmaculado", en palabras del subdirector de la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional, Sun Qingye.

"Con decisiones como estas, la seguridad de Hong Kong va a mejorar todavía más", ha declarado Sun en comentarios recogidos por la radiotelevisión pública de Hong Kong. "Los jueces dictaron sentencia basándose en sus actos delictivos de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Por lo tanto, emitieron un juicio muy acertado. Creo que no hubo ningún fallo", ha añadido el alto funcionario.

PURANOTICIA