Nuevos ataques entre EE.UU. e Irán amenazan el alto el fuego y vuelven a encarecer el petróleo

Este lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que Estados Unidos estaba "cambiando constantemente sus posturas y planteando exigencias nuevas o contradictorias", lo que, según afirmó, "prolongaría naturalmente las negociaciones".

El jefe negociador iraní había declarado el domingo que Teherán no aceptaría ningún acuerdo a menos que sus derechos quedaran plenamente garantizados .

ACUSACIONES CRUZADAS

El ejército estadounidense anunció que, durante el sábado y el domingo, había llevado a cabo "ataques en legítima defensa" contra sitios iraníes de operación de radares y de mando y control de drones en la ciudad de Goruk, cerca de la costa sur de Irán, y en Qeshm, una isla situada en el estrecho de Ormuz.

En una publicación en X, el Centcom detalló que cazas estadounidenses atacaron defensas aéreas del ejército iraní, una estación de control terrestre y dos drones que, según afirmó, "representaban una amenaza clara para los buques que transitaban por las aguas regionales".

También indicó que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido en los ataques.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que esos ataques constituyeron una violación del alto el fuego.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber atacado la base que, según sostuvo, Estados Unidos había utilizado para atacar una torre de comunicaciones en la isla de Sirik, en el Golfo, a unos 65 km de la costa sur de Irán.

El ejército iraní añadió que su respuesta sería "completamente diferente" si la agresión estadounidense se "repitiera", según declaraciones del IRGC recogidas por la agencia semioficial iraní Fars.

A primera hora del lunes, el ejército de Kuwait comunicó que estaba "haciendo frente a ataques hostiles con misiles y drones", mientras que la agencia estatal de noticias KUNA informó de que habían sonado las sirenas de alerta aérea en todo el país.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití emitió un comunicado en el que condenó "en los términos más enérgicos" los "atroces y reiterados ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada y una agresión directa" contra Kuwait.

El ministerio señaló que esos ataques "socavan" los esfuerzos para reducir las tensiones en la región y afirmó que el país se reserva el derecho de "adoptar todas las medidas necesarias" para defenderse.