El estremecedor caso de Agostina Vega: Adolescente de 14 años fue asesinada y descuartizada en Argentina

Luego, ambos habrían ido a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, cercano a la casa donde vivían.

"Cuando volvió su hermano le pregunté si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y me respondió: 'No, ma, la Agos no está' ", afirmó Heredia, según recoge el diario La Nación.

La mujer afirma que tras percatarse de la ausencia de su hija, procedio a llamarla, a eso de las 22:30. "Sonó cuatro veces y después nunca más" , contó.

"Sé fuerte, mi amor. Aguanta un poco más que te vamos a encontrar. Todo Córdoba te está buscando ", dijo Heredia tras su desaparición.

La última persona en ver a Agostina, antes de su desaparición, fue el taxista que la llevó a encontrarse con su presunto victimario .

Se trata de Ariel, quien ha relatado detalladamente a los medios locales todo lo que vio esa noche.

La adolescente lo paró y le pidió que la llevara hasta la intersección de las calles Juan del Campillo y Fragueiro, en el barrio Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier.

"Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14 ", dijo.

"Le pregunté por qué iba ahí. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa ", agregó.

Pero todo le pareció más extraño cuando se encontraron con Barrelier.

"Cuando ella lo ve, me dice 'Ahí te viene a pagar ese chico'. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9.500. Me pareció sospechoso que no me mirara a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba", relató Ariel.

Luego se enteraría que Agostina había desaparecido. "Estaba con el celular, vi la foto de la nena y me di cuenta de que es la que llevé yo la noche anterior. Busqué por las redes sociales y logré comunicarme con la madre y le dejé mi número", sostuvo.

Uno de los elementos clave que vincularon a Barrelier con la desparición de la joven fue un video captado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se veía a Agostina entrando a la casa del hombre de 33 años la misma noche en que desapareció.

El inmueble sería luego allanado en busca de pruebas.

EL FIN DE LA BÚSQUEDA

Fue a pocas horas de que se cumpliera una semana de su desaparición que el cuerpo de Agostina fue encontrado en Ampliación Ferreyra, sector que llevaba siendo peritado por las autoridades por más de 24 horas.

Al predio, de aproximadamente 240 hectáreas, según el medio de noticias Infobae, llegó el padre de la menor, el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero.

En el lugar se constató que la joven fue descuartizada por su victimario y enterrada en diversas zonas del predio.

Según la prensa local, el operativo contó con perros rastreadores, helicópteros, drones y un despliegue de más de 200 agentes policiales.

El fiscal Garzón aseguró en una conferencia de prensa que el crimen habría ocurrido entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.