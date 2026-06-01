"¿Ahora sí, cobarde?": De la Espriella desafía a Cepeda a debatir de cara a la segunda vuelta en Colombia

El candidato derechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, instó este lunes a su rival del oficialismo, Iván Cepeda, a aceptar la invitación formulada por la revista 'Semana' para participar en un debate de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo domingo 21 de junio.

La solicitud se produjo después de que Cepeda planteara públicamente la posibilidad de sostener un cara a cara con De la Espriella. Durante la campaña para la primera vuelta, el candidato oficialista se había negado a participar en debates con el resto de los aspirantes, manifestando su disposición a confrontar únicamente a quienes consideraba sus principales adversarios de la ultraderecha: Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia.

Impulsado por su victoria en la primera vuelta del domingo, donde obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% alcanzado por Cepeda, De la Espriella respondió con dureza a la propuesta de su contendor.

"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo", ha dicho, en una amplia diatriba en redes sociales, en la que ha apelado incluso a las Fuerzas Armadas a estar pendientes de los resultados electorales.

El aspirante derechista aprovechó además de respaldar la propuesta realizada por la revista 'Semana', que envió una carta a ambos candidatos invitándolos a debatir el próximo martes 9 de junio a las 19:00 horas locales.

"Aquí está la fecha y la hora, debate en 'Semana'", ha escrito quien se hace llamar el 'Tigre'.

Asimismo, De la Espriella volvió a cuestionar la postura de Cepeda respecto de los resultados electorales. No obstante, el candidato de izquierda ha señalado que esperará a pronunciarse definitivamente hasta que se aclaren diversas controversias relacionadas con el censo electoral, observaciones que también han sido planteadas por el presidente Gustavo Petro.

El abanderado derechista propuso además que el debate incluya a los candidatos a la vicepresidencia de ambas fórmulas: Aida Quilcué, compañera de fórmula de Cepeda, y José Manuel Restrepo, su propio candidato a vicepresidente.

A su juicio, los colombianos también deben conocer "a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino".

Por su parte, Cepeda anunció durante esta jornada su disposición a participar en debates, aunque sujeto a una serie de condiciones que deberán definirse en los próximos días. Durante la campaña ya había advertido que, en caso de enfrentarse en un cara a cara electoral, no lo haría sometiendo "la dignidad" de su proyecto político a "la cultura del espectáculo".

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