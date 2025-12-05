Nuevo ataque de Estados Unidos a narcolancha deja otros cuatro muertos en el Pacífico

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación bombardeada en aguas del Pacífico, en otra operación dirigida contra el narcotráfico, que desde el pasado septiembre se ha cobrado la vida de más de 80 personas, incluyendo el mar Caribe.

"El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", señaló a través de la red social X sobre una acción que mató a "cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque".

Como en otras ocasiones, el cuerpo militar justificó una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, de acuerdo a sus informaciones, acumulaban ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.

