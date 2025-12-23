Nuevo ataque de EE.UU. a narcolancha en Pacífico Oriental deja un muerto

Estados Unidos informó la muerte de otra persona en el ataque a una embarcación con drogas que navegaba en aguas del Pacífico Oriental.

"Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", ha anunciado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un ataque "bajo la dirección" del jefe del Pentágono, Pete Hegsteh.

El cuerpo militar ha justificado el bombardeo alegando que la embarcación estaba "operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

En tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado el viernes que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano.

Así lo ha confirmado a Europa Press la portavoz de la misión permanente de Eslovenia -país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo- ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado nuevos ataques contra embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

