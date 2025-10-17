Nuevo ataque de EE.UU. a narcolancha en el Caribe: no hay personas fallecidas

Estados Unidos ha llevado a cabo este jueves un nuevo bombardeo contra una embarcación en el mar Caribe supuestamente involucrada en el narcotráfico en un ataque que, por primera vez desde el inicio de esta serie de operaciones emprendidas por Washington, ha dejado sobrevivientes.

Aunque no ha precisado el país afectado, una fuente gubernamental ha indicado a distintas cadenas estadounidenses, incluidas ABC y NBC, que el Ejército de Estados Unidos ha realizado un ataque aéreo durante la jornada sin llegar a matar a toda la tripulación, como ha sido el caso de los cinco anteriores bombardeos de este tipo, que acabaron con la vida de hasta 27 personas de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

La Administración de Donald Trump no se ha manifestado todavía de manera oficial acerca de la operación, enmarcada en la campaña de bombardeos contra embarcaciones que las autoridades estadounidenses han identificado repetidamente como narcolanchas, aun sin haber proporcionado pruebas al respecto.

Unas horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistía en la legitimidad del Gobierno de Estados Unidos para ejecutar este tipo de ataques y argumentaba que "no debería haber sorpresa alguna por esto". "El presidente hizo campaña sobre el uso de todos los medios posibles para perseguir a los cárteles de la droga que llevan demasiado tiempo traficando con sustancias ilícitas en nuestro país", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que desde el inicio de la campaña de ataques ha habido "menos botes con muchas drogas llegando a las orillas" de Estados Unidos y ha precisado que "el pueblo estadounidense puede esperar que continúen".

La información acerca de este nuevo bombardeo ha llegado un día después de que Trump haya autorizado a la agencia de Inteligencia exterior de su país (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

