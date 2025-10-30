Nueva ola de ataques israelíes sobre Gaza deja más de un centenar de muertos, entre ellos 46 niños

Hamás respondió que Israel está "fabricando falsos pretextos como preparación para dar nuevos pasos agresivos" en Gaza y aseguró que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego.

El grupo armado acusa a Israel de obstruir los esfuerzos para recuperar los cadáveres que han dejado meses de guerra en la Franja y llamó a los mediadores a permitir que los organismos internacionales puedan realizar sus "tareas humanitarias al margen de cálculos políticos y agresivos".

La nueva escalada se produce después de que Israel acusara a Hamás de una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego suscrito hace unas semanas con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contemplaba la entrega de los rehenes vivos y muertos en poder de Hamás y un cese de los ataques del ejército israelí en Gaza.

El gobierno israelí dijo el miércoles que el alto el fuego volvía a estar vigente.

UN FRÁGIL ALTO EL FUEGO

La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza empezó a aplicarse hace apenas tres semanas y debía llevar a la liberación de los rehenes vivos y la entrega a Israel de los restos de los muertos, a cambio de la retirada de las tropas israelíes de extensas zonas de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Se trataba de la primera parte del plan de paz para Gaza de Trump, que contiene 20 puntos. Su puesta en marcha debía llevar al aumento de la ayuda humanitaria que reciben los palestinos de Gaza, castigados por dos años de guerra.

El acuerdo fue celebrado por el presidente Trump como un logro "histórico" que llevaría la "paz a Medio Oriente" y se presentó internacionalmente en una ceremonia en El Cairo a la que asistieron algunos de los principales líderes internacionales.

Pero ahora todo eso parece en entredicho.

En la primera reacción de Estados Unidos a la jornada de violencia del martes, su vicepresidente, JD Vance, afirmó que "el alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá".

"Sabemos que Hamás o alguien en Gaza atacó a un soldado israelí. Esperamos que los israelíes respondan, pero creo que a pesar de eso la paz del presidente se va a mantener", dijo Vance.