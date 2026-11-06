Nueva ola de amenazas de bomba moviliza a la aviación europea y afecta a más de 20 vuelos en una semana

Diversos vuelos entre destinos europeos volvieron a verse afectados este viernes por amenazas de bomba, en lo que representa la tercera jornada de esta semana con incidentes de este tipo. Países como Francia, Dinamarca y República Checa reportaron nuevas alertas, aunque las autoridades han señalado que, hasta el momento, las inspecciones no han detectado riesgos en las aeronaves involucradas.

Un portavoz de la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó a Europa Press que durante la jornada "se han registrado cuatro nuevas amenazas de bomba en aviones que sobrevolaban territorio francés". Asimismo, precisó que las cuatro aeronaves "han aterrizado sin incidentes" en París.

"Los equipos de desactivación de explosivos están llevando a cabo inspecciones de seguridad. Se ha abierto una investigación para determinar el origen de estas alertas, que afectan a toda Europa", manifestó el portavoz, quien además elevó a más de 20 las alertas registradas a nivel continental durante las últimas horas, sin entregar mayores antecedentes sobre su procedencia.

Por su parte, la Policía de República Checa confirmó a través de sus redes sociales que durante este viernes "se han recibido de nuevo amenazas sobre la colocación de explosivos de fabricación artesanal en varios vuelos que despegaron o iban a aterrizar en el aeropuerto de Praga".

"Hemos puesto en marcha las medidas de seguridad necesarias, con un impacto mínimo sobre las operaciones habituales del aeropuerto. Seguimos investigando el asunto", señaló la institución. Por su parte, el aeropuerto de Praga publicó en sus redes sociales que "la situación no afecta a las operaciones aeroportuarias".

En tanto, un portavoz del aeropuerto de Praga detalló a Europa Press que el recinto recibió "amenazas relativas a la posible presencia de artefactos explosivos a bordo de varias aeronaves". En total, fueron nueve los vuelos afectados, entre ellos uno procedente de España.

Al respecto, precisó que entre las aeronaves involucradas había vuelos provenientes de Dinamarca, España y Reino Unido, además de otros que tenían como destino Países Bajos, Chipre, Rumanía, Italia y Reino Unido. "La Policía ha adoptado las medidas de seguridad necesarias en respuesta a lo sucedido", concluyó.

En paralelo, la Policía de Dinamarca informó que investiga "amenazas al tráfico aéreo" en el aeropuerto de Copenhague, aunque aseguró que, hasta ahora, no existen indicios de peligro para los pasajeros.

"Estamos de nuevo presentes hoy en el aeropuerto de Copenhague a raíz de unas amenazas dirigidas contra el tráfico aéreo. Nuestra evaluación inmediata es que no existe, ni ha existido, peligro alguno para los pasajeros ni para otras personas que se encuentren en el aeropuerto", señaló la institución.

Asimismo, mediante un comunicado, la policía enfatizó que sus agentes "están investigando el incidente" y agregó que "mantienen una presencia visible en las instalaciones". Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles sobre el alcance de las amenazas ni sobre los posibles objetivos de estas.

Los nuevos incidentes se producen después de que más de una decena de vuelos entre distintos aeropuertos europeos recibieran falsas amenazas de bomba durante el jueves. Entre ellos, tres aeronaves habían despegado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital española como destino, situación que obligó a desviar tres vuelos.

A estos episodios se suman otras siete amenazas de bomba registradas el martes en vuelos europeos, que llevaron a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria a activar distintos protocolos de seguridad. Hasta el momento, ninguna persona o grupo ha reivindicado la autoría de estas acciones.

PURANOTICIA