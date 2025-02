"Nos sentimos traicionados": La decepción de los venezolanos en EE.UU. por la postura del gobierno hacia Maduro

"El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus", lamentó.

"¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?", cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.