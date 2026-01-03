Noboa celebra captura de Maduro: “A todos los narcochavistas les llega su hora”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó este sábado su regocijo por la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, realizada por fuerzas estadounidenses tras una operación militar que incluyó ataques en Caracas. A través de redes sociales, el jefe de Estado ecuatoriano lanzó un duro mensaje contra el chavismo gobernante.

“A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”, escribió Noboa en su cuenta de X, adhiriendo abiertamente a las acusaciones formuladas por Estados Unidos, que vinculan a Maduro con redes internacionales de narcotráfico y crimen organizado.

En el mismo mensaje, el mandatario ecuatoriano dedicó palabras a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a quienes instó a asumir un rol protagónico en el escenario político que se abre tras la captura del presidente venezolano. “Es momento de recuperar su país”, señaló, asegurando que “ambos tienen un aliado en Ecuador”.

Las declaraciones de Noboa refuerzan el eje de gobiernos latinoamericanos que han respaldado la operación estadounidense, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, quien celebró la detención de Maduro con su lema “viva la libertad, carajo” y llamó a terminar con lo que calificó como un “experimento autoritario” en la región.

Este respaldo público desde Ecuador y Argentina marca un nuevo punto de quiebre en el escenario diplomático regional, mientras continúan las reacciones internacionales frente a la captura de Maduro, los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación y el futuro político inmediato de Venezuela, en un contexto de alta tensión y redefinición de alianzas en América Latina.

