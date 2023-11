“No nos dejan ni asomarnos a las ventanas”: El barrio palestino en Cisjordania confinado por el Ejército de Israel

Aquel fue un buen día. Desde el 7 de octubre, la libertad incluso para caminar por la calle ha desaparecido. Cuando llegamos a la casa de Mohtaseb, al igual que ocurrió en casa de Fawaz Qafisha, un soldado salta hasta la puerta y le ordena que vuelva a entrar.

Qafisha, el cocinero de falafel, no ha podido cumplir con sus responsabilidades laborales desde que comenzó el confinamiento porque solo puede salir tres días a la semana y, en esos tres días, las horas que tenía asignadas no coinciden siquiera con las que podría desplazarse para llegar al trabajo.

Y, a diferencia del empleador de Mohtaseb, el suyo no ha sido comprensivo. "En estos trabajos, si trabajas, comes", asegura. "Y si no trabajas, no comes".