"Niño herido, familia no sobrevivió": La desoladora descripción de cientos de menores que quedaron huérfanos en Gaza

Los médicos que están trabajando en la Franja de Gaza utilizan una frase específica para describir a un tipo particular de víctima de la guerra , según le contaron a la BBC.

"Hay un acrónimo que se asocia únicamente con la Franja de Gaza, el WCNSF -wounded chiled, no surviving family (en español se traduciría como 'niño herido, familia no sobrevivió')- y no es que tenga un uso poco frecuente", le contó a la BBC la doctora Tanya Haj-Hassan quien trabaja con la oenegé Médicos sin Fronteras.