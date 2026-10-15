Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran "no culpables" de nuevos cargos de tortura presentados por EE.UU.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves ante un tribunal de Nueva York y se declararon no culpables de los nuevos cargos por conspiración para cometer actos de tortura.

El gobierno de Estados Unidos acusó inicialmente a Maduro de narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, antes de añadir nuevos cargos contra él y Flores la semana pasada.

La pareja se ha declarado inocente de las acusaciones y ambos han solicitado que se desestime el caso, argumentando que les asiste la inmunidad soberana. El juicio está programado para junio de 2027.

En una nueva acusación formal presentada la semana pasada, los fiscales alegan que, tras asumir la presidencia en 2013, Maduro "autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política".

Las presuntas torturas las habrían sufrido más de una decena de ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela mientras Maduro estaba en el poder.

Maduro negó los nuevos cargos presentados en su contra y dijo ante el tribunal este jueves que rechazaba las "falsas acusaciones y los falsos testimonios" que los sustentan.