Nicolás Maduro revela conversación "en tono de respeto" y "cordial" con Donald Trump

Nicolás Maduro reveló haber mantenido una conversación "cordial" con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, lo que se suma a las amenazas de intervención terrestre.

"Tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial", dijo en un programa emitido en la cadena estatal VTV.

Además, destacó que "si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz".

El presidente de Estados Unidos -quien el domingo confirmó que ambos mantuvieron hace menos de dos semanas una conversación telefónica, sin dar detalles sobre la misma- comentó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que "apoyo la decisión de inutilizar los barcos y a quienquiera que los pilote", al ser preguntado sobre la decisión de atacar por segunda vez a los supervivientes de un primer bombardeo contra una embarcación matando finalmente a los once tripulantes.

"La mayoría ya no están, pero quien quiera que los pilotee es culpable de intentar matar gente en nuestro país", agregó Trump, justificando así una decisión tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

