Nicolás Maduro asegura que María Corina Machado hizo un llamado a invadir Venezuela

Nicolás Maduro criticó a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y aseguró que la líder opositora llamó "a que invadan" el país latinoamericano y que "aplaudió" la incautación del buque petrolero por parte de Estados Unidos.

"El ridículo que hizo La Sayona (una figura fantasmal de la mitología venezolana con la que compara a la opositora) por allá fue de espanto", afirmó en un acto gubernamental celebrado en una zona de Caracas, en el que criticó que Machado haya salido "en una rueda de prensa hablando inglés, llamando a que invadan Venezuela".

"Ha salido aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo (...), delinquiendo", manifestó sobre la comparecencia de la opositora en Oslo.

Con todo, defendió que en Venezuela el "pueblo está unido, movilizado, victorioso". "Este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis, derrotó a los apellidos", agregó, aludiendo así a las principales figuras de la oposición venezolana, que "más nunca volverán".

Maduro respondió de este modo a las declaraciones de Machado, quien horas antes manifestó que tiene la intención de volver a su país tras su paso por la capital noruega, donde llegó tras cerca de un año con paradero desconocido en Venezuela.

En su intervención, defendió que el régimen de Maduro se sostiene con "fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas" y reclamó que "hay que cortar esos flujos".

Asimismo, preguntada por su apoyo a una posible invasión estadounidense, respondió que "Venezuela ya ha sido invadida" por "agentes rusos, agentes iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, operando libremente, coordinados con el régimen".

PURANOTICIA