Trump considera "demasiado pronto" convocar elecciones en Venezuela: "Es un tema muy delicado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es "demasiado pronto" para convocar elecciones en Venezuela.

"Ahora mismo es un tema muy delicado", dijo el mandatario, quien no cree que estén las condiciones para celebrar los comicios que exige la oposición.

En una entrevista que publica la revista "Time" este jueves, reiteró que tiene una "muy buena" relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y justificó su decisión de mantener al frente a las mismas autoridades previas al arresto del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Puso como ejemplo que tras la ocupación estadounidense de Irak, desde la administración del expresidente George W. Bush "despidieron a todo el mundo" y "no había nadie que dirigiera" el país. "Yo hice lo contrario (...) No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos", argumentó.

Además, aseguró que hablaría con Delcy Rodríguez sobre unas futuras elecciones, pero "ahora mismo es un tema muy delicado". Está "demasiado verde", apuntó.

"Creo que es demasiado pronto. Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo", afirmó Trump.

"Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales", remarcó.

(Imagen: Saul Loeb / Saul Loeb/pool Afp Via Ap)

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