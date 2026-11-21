El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que el simbólico Puente de Crimea, que une la invadida península ucraniana del mismo nombre con territorio ruso, "no seguirá en pie" en nueva amenaza de ataques contra la infraestructura.

Zelenski ha advertido además en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que el presidente ruso, Vladimir Putin, debe asumir que Ucrania seguirá lanzando ataques de represalia contra territorio ruso en respuesta a los ataques contra vías de ferrocarril y puentes ucranianos.

En la última semana, las fuerzas ucranianas han alcanzado el puente de Kerch en hasta tres ocasiones, causando daños graves a parte de la calzada. La península de Crimea fue anexionada por Moscú en 2014, por lo que el puente es clave para el suministro de material bélico.

Por otra parte, Zelenski ha asegurado este sábado respecto al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no le he oído amenazar a nadie" en referencia a las presiones de Trump a sus aliados europeos para que dejen de apoyar económica y militarmente a Kiev.

"Dijo que Europa está gastando mucho dinero y que podrían gastarlo en sí mismos tras el final" de la guerra, ha argumentado durante un acto con el ministro de Defensa británico, Wes Streeting.

El dirigente ucraniano ha aprovechado además para agradecer a Reino Unido que de "pasos reales" para apoyar la defensa del país frente a la invasión rusa durante el invierno. "No son solo palabras, sino hechos para reforzar en primer lugar a nuestro ejército y evidentemente apoyar a la población civil", ha argumentado.

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