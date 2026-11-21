El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado este sábado la posibilidad de llegar a una "histórica" colaboración con el Partido Demócrata, que controlará a partir de enero las dos cámaras del Congreso estadounidense tras imponerse claramente en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

En concreto Trump ha mencionado una posible regulación sobre los tipos de interés de las empresas de tarjetas de crédito para limitar el tipo de interés a un 10% durante un año. "Podría ser. Las empresas de tarjetas de crédito están sacando mucho. Las tasas son muy altas y los tipos de interés son muy elevados", ha afirmado en una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

El mandatario ha destacado que se podrían lograr "cosas tremendas" colaborando con la oposición demócrata en otros ámbitos como sanidad o inmigración y ha mencionado nombres de demócratas moderados como Hakeem Jeffries o Chuck Schumer. "Hakeem Jeffries es un tipo inteligente y razonable. Lo mismo Chuck Schumer", ha apuntado.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, "Stephen Miller es una muy buena persona y pienso que Hakeem Jeffries lo podrá ver. Espero colaborar con Hakeem Jeffries", ha insistido. "Hay opciones de que lo podamos hacer mejor que con una mayoría muy pequeña de los republicanos", ha argüido.

"Los demócratas tienen puntos buenos en sanidad... y tienen algunos puntos malos. Hay opciones de que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas", ha explicado.

En cuanto al ataque informático contra el FBI, la policía federal estadounidense, Trump reconoce que "no es bueno", aunque ha afirmado que podría proporcionar más información sobre el "bulo de Rusia, Rusia, Rusia" y el supuesto fraude electoral.

También se ha referido a las opciones para las elecciones presidenciales de 2028. "JD Vance y Marco Rubio son muy populares. Están haciéndolo fantásticamente, pero podría haber sorpresas. Tenemos gente muy capaz", ha declarado.

Sobre Irán, Trump ha subrayado que "nunca me importó mucho el régimen". "Algunos dicen cambio de régimen, pero hay que explicar qué significa eso. Ya me he llevado por delante dos regímenes", ha asegurado antes de augurar que llegará a "un acuerdo permanente con Irán".

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