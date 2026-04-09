Netanyahu endurece ofensiva en Líbano y promete ataques “con fuerza y precisión” pese a más de 1.500 muertos

Durante la jornada de este jueves, las operaciones llevadas a cabo por el Ejército en territorio libanés fueron elogiadas por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En medio de esta reciente ofensiva, que ya contabiliza más de 1.500 muertos desde el inicio de esta última ofensiva, el mandatario aseguró que la embestida contra la milicia continuará con "fuerza y precisión".

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron escasas horas más tarde de que las tropas israelíes confirmaran el deceso del "secretario personal" de Naim Qasem, máximo líder del partido-milicia chií Hezbolá. Esta baja ocurrió durante la masiva serie de ataques aéreos perpetrados la víspera sobre diversos puntos de Líbano, una jornada violenta que arrojó un saldo de más de 200 fallecidos y un millar de heridos en tan solo un día.

Al respecto, la autoridad gubernamental detalló los alcances del operativo: "En Beirut eliminamos a Alí Yusef Jarshi, el secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y uno de sus hombres más cercanos". Asimismo, Netanyahu hizo hincapié en que las fuerzas armadas arremetieron, "de forma paralela y durante la noche", contra un conjunto de "infraestructuras terroristas en el sur de Líbano".

Mediante un mensaje difundido a través de redes sociales, el líder israelí justificó la destrucción de dichas áreas señalando que estas "son utilizaron para transferir miles de armas, proyectiles y sistemas de lanzamiento de cohetes, así como para albergar almacenes de municiones y cuarteles de Hezbolá".

Para dar por cerrado el tema, el primer ministro lanzó una contundente advertencia: "Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte".

Previamente, durante este miércoles, un cese de hostilidades había sido comunicado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. El líder asiático aseveró en su momento que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares". No obstante, Israel desmintió poco después que Líbano estuviera incluido en el acuerdo, procediendo a lanzar su mayor oleada de bombardeos contra el país árabe.

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