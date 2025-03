Netanyahu destituyó al jefe de Inteligencia de Israel que acusó corrupción en su Gobierno

El Gobierno de Israel aprobó la destitución del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Israel, Ronen Bar, medida criticada por la oposición y parte de la ciudadanía, que la considera como un castigo por la investigación en la que revela una presunta trama de corrupción entre el Gobierno, Qatar y la financiación de Hamás.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, confirmó que "el Gobierno ha aprobado por unanimidad la propuesta" de "finalizar el mandato" del director del Shin Bet, quien "concluirá sus funciones el 10 de abril o cuando se nombre a un director permanente" del organismo de Inteligencia, "lo que ocurra primero".

Es la primera vez en la historia de Israel que el Gobierno destituye al jefe de la agencia de Inteligencia y seguridad interna. Netanyahu justificó su propuesta indicando que perdió la confianza en Bar después de los ataques del 7 de octubre de 2023, por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas contra territorio israelí, según recoge el diario The Times of Israel.

"Llevo muchos años gestionando negociaciones diplomática. Su enfoque era débil y no lo bastante agresivo", declaró Netanyahu, quien aseguró que, desde que lo destituyó del equipo negociador por otro alto funcionario del Shin Bet, "las filtraciones han disminuido drásticamente, y gracias a unas negociaciones muy fructíferas" han "conseguido devolver a los rehenes".

Sin embargo, el acuerdo de alto el fuego, que incluyó un intercambio de rehenes por presos palestinos, se firmó en enero, semanas antes de que Netanyahu retirara a Bar del equipo negociador. Y desde entonces no se han producido nuevos intercambios de rehenes por presos.

Por su parte, el jefe del Shin Bet no acudió a la reunión del gabinete y envió una carta en la que cargó contra el Gobierno, aseverando que no existen "ejemplos concretos" que justifiquen su despido y que las acusaciones en su contra "no son más que una tapadera", con el objetivo de "obstaculizar la capacidad" de su oficina de "cumplir con sus funciones".

Tras la confirmación, la organización anticorrupción Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel afirmó que presentó una petición ante el Tribunal Supremo contra el cese del jefe del Shin Bet por parte del Gobierno.

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, dictaminó que el gabinete carece de fundamento legal para destituir a Bar. Mientras tanto, miles de personas se han manifestado frente a la sede gubernamental para protestar por la medida. De hecho, según una encuesta del Canal 12, el 51% de los israelíes se opone a la destitución frente al 32% que la apoya.

