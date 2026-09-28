Netanyahu descartó que Egipto le alertara de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negó que las autoridades egipcias le advirtieran sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dieron origen a la guerra en Gaza, y anunció demandas contra los medios que difundieron esa versión.

La autoridad afirmó que no se reunió ni habló con Abbas Kamel, encargado del servicio de Inteligencia de Egipto, y señaló que tampoco fue informado por ninguna agencia estatal sobre una supuesta alerta por parte de El Cairo de forma previa a los ataques.

Además, presentó demandas por difamación después de que varios medios de comunicación hayan publicado informaciones que apuntan a que Netanyahu habría sido advertido por esta vía. "El primer ministro nunca se ha reunido ni conversado con un jefe de Inteligencia de un país extranjero sin la presencia de sus homólogos israelíes", aclaró.

"Los medios de izquierda están llevando a cabo una campaña vil y mentirosa destinada a hacer que los fallos y crímenes de Ronen Bar antes del 7 de octubre recaigan sobre Netanyahu", apuntó su oficina en un comunicado.

"En la noche del 7 de octubre, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, mantuvo numerosas conversaciones con el entonces jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y el jefe de Inteligencia militar, Haliva, en las que discutieron todos los indicios".

A pesar de ello, señala el texto, "Ronen Bar decidió no llamar ni informar al primer ministro, no alertar a las fuerzas israelíes que se encontraban sobre el terreno, no evacuar el festival Nova y solo enviar un equipo táctico reducido (lo que prueba que sabía de un peligro real)".

"Detrás de estas calumnias falsas también están países y actores extranjeros hostiles, incluidos países árabes, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno de derecha de Netanyahu y reemplazarlo por un gobierno de izquierda con partidos árabes (...) que se retiraría de Gaza, Líbano, Siria y Cisjordania y establecería un Estado palestino", recalcó.

Este mismo lunes, fuentes cercanas al primer ministro indicaron que Netanyahu pidió al presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, que negara las informaciones publicadas por el diario israelí 'Haaretz', que apuntaban a que este habría avisado al mandatario israelí sobre un posible ataque de Hamás antes del 7 de octubre.

Netanyahu y Bin Zayed se habrían reunido el domingo durante una hora, y el primer ministro le habría pedido negar este tipo de comentarios después de que los medios publicaran a principios de este mes que el presidente emiratí llamó por teléfono a Netanyahu una semana y media antes de los ataques para alertarle de que Hamás estaba planeando una operación a gran escala en Israel.

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no se ha pronunciado de momento, pero ha afirmado que tiene canales de comunicación "abiertos" con Israel y que comparte "toda la información de Inteligencia pertinente".

Netanyahu rechazó rotundamente estas informaciones y su oficina calificó estas investigaciones de "mentiras absolutas". Así, amenazó con demandar al diario 'Haaretz' y a los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval.

"El primer ministro Netanyahu no habló con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos durante el periodo en cuestión ni recibió ninguna advertencia por su parte", declaró.

(Imagen: Amir Levy/Getty Images)

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