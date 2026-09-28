Polonia movilizó aviones de combate tras impacto de dron ruso a solo dos kilómetros de su frontera

Un dron ruso Geran 5 de propulsión a reacción impactó a unos dos kilómetros del paso fronterizo de Yahodin, cerca de Dorohusk, en la frontera entre Ucrania y Rusia, lo que provocó la movilización de aviones de combate polacos.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz confirmó el impacto, aunque "no ha habido violación del espacio aéreo polaco". "Nuestros sistemas de defensa aérea y aviones estaban listos para intervenir", añadió.

Los aviones de combate finalmente "regresaron a sus bases" y las defensas antiaéreas volvieron al estado de "observación" tras el fin de la alerta, explicó el ministro.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas polacas, el teniente coronel Jacek Goryszewski, explicó a la emisora Polskie Radio que hubo varios ataques de drones contra Ucrania, por lo que se alertó al Gobierno y éste a su vez avisó a la población de la zona pertinente.

Las sirenas de aviso se activaron en varias localidades y ciudades de la región polaca de Lublin y los residentes recibieron avisos de alerta en sus teléfonos móviles. La alarma fue retirada más de 30 minutos después.

(Imagen referencial: AP)

PURANOTICIA