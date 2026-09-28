Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Polonia movilizó aviones de combate tras impacto de dron ruso a solo dos kilómetros de su frontera

Polonia movilizó aviones de combate tras impacto de dron ruso a solo dos kilómetros de su frontera

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Un dron ruso impactó a dos kilómetros del paso fronterizo de Yahodin. El incidente activó las defensas antiaéreas polacas, aunque no hubo violación del espacio aéreo.

Polonia movilizó aviones de combate tras impacto de dron ruso a solo dos kilómetros de su frontera
Lunes 28 de septiembre de 2026 16:19
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un dron ruso Geran 5 de propulsión a reacción impactó a unos dos kilómetros del paso fronterizo de Yahodin, cerca de Dorohusk, en la frontera entre Ucrania y Rusia, lo que provocó la movilización de aviones de combate polacos.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz confirmó el impacto, aunque "no ha habido violación del espacio aéreo polaco". "Nuestros sistemas de defensa aérea y aviones estaban listos para intervenir", añadió.

Los aviones de combate finalmente "regresaron a sus bases" y las defensas antiaéreas volvieron al estado de "observación" tras el fin de la alerta, explicó el ministro.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas polacas, el teniente coronel Jacek Goryszewski, explicó a la emisora Polskie Radio que hubo varios ataques de drones contra Ucrania, por lo que se alertó al Gobierno y éste a su vez avisó a la población de la zona pertinente.

Las sirenas de aviso se activaron en varias localidades y ciudades de la región polaca de Lublin y los residentes recibieron avisos de alerta en sus teléfonos móviles. La alarma fue retirada más de 30 minutos después.

(Imagen referencial: AP)

PURANOTICIA

Cargar comentarios