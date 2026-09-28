Javier Milei asegura que su Gobierno deportó de Argentina a 30 mil "terroristas" en dos años

El presidente argentino declaró haber expulsado a extranjeros que buscaban "dinamitar el modelo argentino". Un diputado exigió información pública para verificar las cifras.
El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que su gobierno ha deportado a 30.000 "terroristas" durante 2025 y 2026, individuos que buscarían "dinamitar el modelo argentino".
"¿Sabés cuántos llevamos echados este año? (...). El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000", afirmó en una entrevista en el canal LN+.
Sobre la identidad de esas personas, el mandatario argentino dijo que se trata de gente que "se infiltra de otros países" para intentar "dinamitar el modelo argentino".
Más adelante, Milei relacionó esta entrada de personas en Argentina con movimientos financieros contra el país. "O sea, digamos que nos hayan hecho una corrida -cambio de moneda en masa- por 70.000 millones de dólares", aseguró.
Tras la entrevista, el diputado del partido Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria, Maximiliano Ferraro, presentó una solicitud de acceso a información pública ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.
En concreto solicitó detalles sobre cuántas personas fueron expulsadas del país, cuántas de ellas lo fueron por causas de terrorismo, cuántas tienen una imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
"Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026", advirtió Ferraro, según recoge el diario 'Perfil'. El diputado solicita además que se informe, en cada caso, de si la calificación como terrorista se realizó en el marco del RePET o de la normativa migratoria y qué información concreta sustenta esa caracterización.
Plantea asimismo conocer si existen registros de extranjeros que hayan ingresado al país para "dinamitar el modelo argentino" y qué denuncias se han presentado en relación con esos casos.
PURANOTICIA