Netanyahu asegura que la tarea pendiente es "derrotar" al "régimen terrorista" de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves desde el Monte Hermón, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, que la principal tarea que queda pendiente es "derrotar" al "régimen terrorista" de Irán.

"Estamos en lo alto del monte Hermón. Damasco está justo aquí, Líbano está justo allí, los Altos del Golán sirios están justo allí, y controlamos toda la zona desde la Corona del Hermón hasta el río Yarmuk, y desde aquí hasta el mar Mediterráneo: un control absoluto como nunca antes se había visto", ha señalado el dirigente israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales desde el territorio ocupado a Siria.

En la víspera del Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío que se celebrará este viernes, Netanyahu afirmó que Israel "no permitirá que ningún Ejército terrorista se establezca en la frontera".

"Este es uno de los enormes logros que hemos alcanzado en la Guerra de Redención", ha dicho en referencia a la ofensiva militar en la Franja de Gaza tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, el primer ministro israelí sostuvo que aún quedan objetivos por cumplir y apuntó directamente contra Irán.

"Desde estas cumbres, todavía queda trabajo por hacer: la principal tarea es derrotar al régimen terrorista de Irán. Estamos muy cerca de lograrlo", ha asegurado, reiterando que "todo el eje acabará cayendo", en referencia a los grupos afines a Teherán.

"Estamos comprometidos a hacerlo, y lo haremos. Deseo un feliz Año Nuevo a los ciudadanos de Israel y a nuestros heroicos soldados que están realizando esta labor aquí", ha afirmado Netanyahu, quien recientemente se desplazó a la Franja de Gaza, desde donde recalcó que las tropas israelíes no se retirarán.

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