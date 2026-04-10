Negociaciones para un alto el fuego entre Líbano e Israel comenzarán el 14 de abril en Washington

El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció este viernes que las negociaciones para un alto el fuego con Israel comenzarán martes 14 de abril, con un encuentro en Washington, un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu haya ordenado mantener conversaciones de paz con Líbano pese a insistir en su negativa a una tregua en el país vecino, donde ya han muerto más de 1.900 personas en esta ofensiva.

La fecha del encuentro se fijó en la noche de este mismo viernes en una conversación telefónica a tres bandas entre los embajadores de Líbano e Israel en la capital estadounidense, Nada Hamade Muawad y Yehiel Litter respectivamente, y el representante diplomático de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, "que se encuentra en Washington", indicó la Presidencia libanesa en un comunicado difundido en redes sociales.

"Durante la conversación se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos para debatir el anuncio de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos", apuntó.

Aoun señaló en la misma nota que será la cartera de Marco Rubio quien "actúe como mediador" entre los dos países, una decisión que llega, según ha defendido, en su "iniciativa basada en la vía diplomática" y los contactos mantenidos con miembros de la comunidad internacional y "líderes árabes".

Israel insistió estos días en que la tregua anunciada esta semana entre Irán y Estados Unidos no incluye a Líbano e incluso acrecentó sus ataques contra este país, cuando el miércoles lanzó una oleada de bombardeos que mató al menos a 357 personas e hirió a otras 6.000, de acuerdo al Ministerio de Sanidad libanés.

(Imagen: Hassan Ammar / Associated Press)

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