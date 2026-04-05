Naufragio frente a Libia deja al menos 71 desaparecidos y dos víctimas fatales

Una nueva tragedia migratoria en las costas de Libia ha dejado un saldo provisional de dos fallecidos y 71 personas desaparecidas, de acuerdo a los antecedentes entregados por la organización no gubernamental alemana Sea Watch tras el naufragio de una nave de madera en el mar Mediterráneo.

A través de un comunicado oficial, la entidad detalló la gravedad de lo ocurrido en la zona: "Hoy se ha comprendido la magnitud del horror: 105 personas iban a bordo. Solo 32 sobrevivieron, rescatadas por los cargueros 'Saavedra Tide' y 'Ievoli Grey'. Esta mañana, los supervivientes y dos cuerpos fueron trasladados a Lampedusa. 71 personas siguen desaparecidas".

El hallazgo del lugar del incidente fue posible gracias a la avioneta 'Sea Bird 2', perteneciente a la mencionada ONG, que acudió al sector tras recibir una señal de socorro el pasado sábado. En el sitio, el equipo aéreo constató el volcamiento de la embarcación y la presencia de dos buques mercantes de bandera británica que ya se encontraban en el área. Incluso, se lograron captar registros fotográficos de los restos de la nave antes de que se concretaran las maniobras de auxilio.

Respecto a las labores de salvamento, Sea Watch añadió que "El 'Saavedra Tide' finalmente desplegó un bote salvavidas y ambos buques mercantes rescataron a los supervivientes. Se han confirmado al menos dos cadáveres".

Durante el operativo, una autoridad cuya identidad no fue precisada, aunque se presume que se trataría de la guardia costera libia, instruyó el traslado de quienes sobrevivieron. Ante esta situación, la organización recordó que "Libia no es un puerto seguro" y subrayó que tanto el avión de vigilancia 'Eagle 3' de Frontex como las autoridades del Reino Unido están al tanto de la situación.

La ONG vinculó este hecho con otros sucesos recientes para denunciar la crisis humanitaria en la región: "Hace apenas cuatro días, 19 cadáveres, congelados, fueron trasladados a Lampedusa. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón de políticas fronterizas mortales. No olvidaremos a los fallecidos ni perdonaremos a los políticos responsables", fustigó Sea Watch.

Por su parte, la organización Mediterranea Saving Humans aportó datos adicionales, indicando que la nave zarpó desde la localidad de Tajura con un grupo de 105 hombres, mujeres y niños que buscaban "huyendo de Libia". El siniestro se produjo en el área de búsqueda y rescate bajo jurisdicción libia, específicamente a 14 millas náuticas hacia el noreste de las plataformas petroleras pertenecientes a ENI-NOC.

Finalmente, dicha entidad resaltó que la intervención de Sea Watch impidió que los rescatados fueran devueltos a territorio libio, confirmando además que el grupo arribó a la isla italiana de Lampedusa durante las primeras horas de este domingo.

PURANOTICIA