Nasralla denuncia "fraude" en el conteo de votos de la elección presidencial de Honduras que lidera Asfura por estrecho margen

El candidato presidencial Salvador Nasralla, que sostiene una reñida competencia con el candidato Nesry Asfura, denunció un "fraude" en el conteo de votos de las elecciones de Honduras que se prolonga desde hace 9 días sin arrojar un ganador.

El centrista del Partido Liberal señaló en una publicación en X que algunas "caídas" en el sistema de conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han presentado cuando estaban por ingresarse actas de departamentos donde él tuvo mayoría.

"Esto es un fraude. Están manipulando el sistema", escribió Nasralla. "Nuestra gente, que está trabajando en contingencias en este momento, se siente impotente", añadió.

Hasta el mediodía de este martes, el conteo superaba el 98%, con una ventaja a favor de Asfura de 40,53% frente al 39,21% de Nasralla, una diferencia de poco más de 42.000 votos a favor del candidato del Partido Nacional de Honduras.

En tanto, la candidata oficialista que quedó en un lejano tercer lugar, Rixi Moncada, ha pedido que se anule la votación y ha acusado al presidente de EE.UU., Donald Trump, -que manifestó su apoyo a Asfura- de interferir en las elecciones.

Nasralla dijo que algunas actas de los departamentos de Cortés y de Atlántida, donde obtuvo márgenes favorables, no estaban siendo ingresadas en el sistema por las "caídas" que ha registrado, por lo cual consideró que se está produciendo un "robo".

"Exijo conteo voto por voto solo en actas ya sumadas de los lugares que marcan un patrón de fraude donde no se usó el biométrico y escribieron las actas a su antojo", añadió al citar casos de inconsistencias en actas que favorecerían al candidato del Partido Nacional.