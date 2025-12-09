Trump amenaza a México con un arancel del 5% si "continúa incumpliendo" el Tratado de Aguas

Trump se reunió la semana pasada con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum al margen del sorteo de la Copa del Mundo 2026, y con el primer ministro canadiense Mark Carney, para discutir el futuro del acuerdo comercial.

"La máxima cantidad posible"

No es la primera vez que Trump habla de consecuencias para México en referencia al tema de la repartición del agua.

Ya en abril, en su plataforma Truth Social, advirtió que estaba valorando la imposición de aranceles y hasta sanciones.

"El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde", advirtió entonces.

Su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, le respondió con un mensaje en su cuenta oficial de X.

"El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo", explicó.

"He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo", dijo la mandataria.

Sin embargo, la polémica por la cuestión sigue.

Según informó el Departamento de Estado de EE.UU. el pasado 25 de noviembre, durante una reunión sostenida con funcionarios mexicanos se "presionó" para que el país vecino cumpliera con su obligación y suministre "la máxima cantidad posible" de agua a los usuarios de Texas.

"El déficit en las entregas de líquido ha exacerbado la escasez en Texas y ha contribuido a pérdidas de cientos de millones de dólares en cultivos", dijo entonces el Departamento de Estado.