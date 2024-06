Narendra Modi se asegura un tercer mandato en India con una victoria más ajustada de lo esperado

Pero, ¿cómo Modi logró convertirse en el líder más popular que ha tenido India en décadas?

"No me importa si me dan lo que me deben, igual votaré por él", le dice a la BBC.

Patel tiene fe en Modi a pesar de sus problemas económicos.

Con 73 años, Modi sigue siendo una figura muy popular pero igual de polarizadora, tanto en India como en el extranjero.

Sus partidarios afirman que es un líder sólido y eficiente que ha cumplido sus promesas.

Sus críticos alegan que su gobierno ha debilitado las instituciones federales y ha tomado medidas contra la disidencia y la libertad de prensa.

También lo acusan de menospreciar a la minoría musulmana en el país, que, según dicen, se siente amenazada bajo su gobierno.

"Modi tiene grandes admiradores y críticos. O te gusta o no te gusta", explica el analista político Ravindra Reshme.

Las encuestas de opinión pusieron a Modi cómodamente por delante de sus rivales, pero se han equivocado varias veces en el pasado. Esta vez, parece que se volvieron a equivocar. Modi no ha obtenido el abrumador respaldo que se esperaba.

Marca Modi

Pese a que no obtendrá la supermayoría que esperaba, Modi es el mayor atractivo de su partido.

En India, su rostro se puede ver en todas partes: en paradas de autobús, vallas publicitarias y anuncios en periódicos, y en mítines electorales televisados.

Cuando el país organizó la cumbre del G20 el año pasado, Nueva Delhi estaba inundada de carteles en los que aparecía dando la bienvenida a líderes mundiales.