Nº2 del chavismo reaparece armado y acusa ataque “terrorista” de Estados Unidos

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció públicamente durante la madrugada de este viernes para confirmar que se encuentra con vida, luego de intensos rumores que aseguraban su muerte tras un ataque a su residencia en Caracas, en el marco de la ofensiva militar de Estados Unidos en el país.

En una comparecencia realizada en la vía pública, rodeado de efectivos de seguridad y vistiendo casco y chaleco antibalas, Cabello llamó a la calma a la población y acusó a Washington de haber ejecutado una “masacre” contra civiles, en una operación que sirvió como cobertura para la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

“Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer”, afirmó el dirigente chavista, instando a la ciudadanía a mantener la serenidad y a no caer en la desesperación, advirtiendo que cualquier desorden podría “facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente”.

Cabello también exigió una reacción de la comunidad internacional frente a lo que calificó como un ataque deliberado contra población civil mientras el país dormía, cuestionando el rol de los organismos multilaterales. “¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?”, planteó, sin que hasta ahora existan cifras oficiales sobre víctimas fatales.

En la misma línea, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la existencia de heridos graves y fallecidos, aunque evitó precisar números, reiterando además la exigencia formulada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que Estados Unidos entregue una prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, cuyo paradero sigue siendo desconocido tras la operación militar.

