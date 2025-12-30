Muertes de soldados rusos en Ucrania aumentan a un ritmo récord desde el inicio de la guerra

En todo caso, puede indicar cómo varía la intensidad de los combates con el tiempo.

El año 2025 comenzó con un número relativamente bajo de obituarios publicados en enero , en comparación con los meses anteriores. La cifra aumentó en febrero, cuando Donald Trump y Vladimir Putin hablaron directamente por primera vez sobre el fin de la guerra en Ucrania.

El siguiente pico en agosto coincide con la reunión de los dos presidentes en Alaska, un éxito diplomático para Putin que fue ampliamente considerado como el fin de su aislamiento internacional .

En octubre, cuando finalmente se canceló una segunda cumbre planificada entre Rusia y Estados Unidos , y luego en noviembre, cuando Estados Unidos presentó una propuesta de paz de 28 puntos, se publicaron un promedio de 322 obituarios por día, el doble de la media de 2024.

Es difícil atribuir el aumento de las pérdidas rusas a un solo factor, pero el Kremlin considera las ganancias territoriales como una forma de influir en las negociaciones con Estados Unidos a su favor: el asesor de Putin, Yuri Ushakov, destacó recientemente que los "éxitos recientes" habían tenido un impacto positivo.

El caso de Mukashev

Murat Mukashev fue uno de los que apostaron por un rápido acuerdo de paz, y le costó la vida. Era un activista que nunca había apoyado las políticas de Vladimir Putin .

A lo largo de los años, había participado en manifestaciones contra la violencia policial y la tortura, y se unió a concentraciones a favor de los derechos LGBT y la liberación de Alexei Navalny, el principal opositor del Kremlin que murió en prisión en 2024.

Había condenado repetidamente la invasión rusa de Ucrania en las redes sociales desde 2022. A principios de 2024, Mukashev fue detenido cerca de su casa en Moscú y acusado de tráfico de drogas a gran escala.

Mientras se juzgaba su caso, le ofrecieron un contrato con el Ministerio de Defensa, según sus amigos y familiares.

Consideraron que los graves cargos presentados contra él eran una táctica habitual para obligar a la gente a alistarse. Una ley de 2024 permite a los acusados evitar una condena penal si van a la guerra, una opción atractiva en un país con una tasa de absolución inferior al 1%.

Mukashev rechazó la oferta y el tribunal lo condenó a 10 años en una colonia penal de alta seguridad.

En prisión, en noviembre de 2024, cambió de opinión. Sus amigos dijeron que las promesas de Trump de poner fin a la guerra rápidamente lo animaron y decidió que necesitaba alistarse lo antes posible para asegurar su liberación antes de que se alcanzara un acuerdo de paz.

"Vio esto como una oportunidad para ser liberado en lugar de estar encarcelado durante 10 años bajo un estricto régimen", expone un comunicado de su grupo de apoyo.

No se explicó cómo concilió su participación en la guerra con su declarada reticencia a matar.

El 11 de junio de 2025, Mukashev murió luchando como parte de un escuadrón de asalto en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania.

Al igual que él, la mayoría de los rusos muertos en el frente en 2025 no tenían relación con el ejército al comienzo de la guerra a gran escala, según muestran las cifras de la BBC.

Pero, desde la sangrienta batalla por la ciudad de Avdiivka en octubre de 2023, ha habido un aumento constante de bajas entre los llamados "voluntarios".

Quienes se han alistado por voluntad propia desde el comienzo de la invasión parecen constituir la mayoría de los nuevos reclutas rusos, a diferencia de los soldados profesionales que se habían unido al ejército antes de la invasión o de los movilizados para el servicio militar posteriormente.