"Muerte lúcida": Las personas que experimentan altos niveles de conciencia cuando su corazón deja de latir

Los investigadores separaron los dos grupos. "Encontramos que hay diferentes experiencias que ocurren claramente días y semanas después de la reanimación, generalmente cuando la persona está empezando a despertar de su coma, así que eso no tiene nada que ver con la experiencia de la muerte".

Los investigadores probaron con ayuda de marcadores cerebrales que no se trataba de sueños.

"Todo el mundo sueña cosas al azar y todas son diferentes. Pero con la experiencia de la muerte hay cinco cosas principales de las que la gente habla aunque no se conozcan y se agrupan maravillosamente ".

Esta fue la primera parte del estudio. "Así pudimos mostrar que esencialmente la experiencia de la muerte no es lo mismo que las alucinaciones, delirios o sueños".

No todo el mundo recordaba esta experiencia

En realidad no se espera que la gente recuerde nada, pero eso no quiere decir que no la hayan vivido. Debido a los medicamentos sedantes, al coma profundo y a la inflamación del cerebro, que es lo primero que ocurre cuando el corazón vuelve a bombear sangre, lo normal es que olviden todo.