Mueren más de 30 niños y un profesor tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

Se estima que unos 300 alumnos estudiaban en la escuela ubicada en Peshawar, de los cuales cerca de 100 se encontraban dentro de las tres aulas afectadas por el derrumbe.
Al menos 34 personas, la mayoría niños, fallecieron tras el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar, en el norte de Pakistán.
El Hospital Lady Reading informó de 33 fallecidos —entre ellos 32 niños y un profesor—, mientras que el Hospital Conmemorativo Naseerullah Khan Babar reportó el fallecimiento de un niño.
Otras 19 personas resultaron heridas, cinco de las cuales se encuentran en estado crítico.
Según Mohammad Asim, portavoz del Hospital Lady Reading, la mayoría de los niños sufrieron lesiones en la cabeza.
Los niños, según informes, tienen entre 6 y 12 años de edad.
Farhan Ahmed, superintendente de operaciones policiales en Peshawar, señaló que la escuela se encontraba en un "estado muy deteriorado".
Según indica, se estima que unos 300 alumnos estudiaban en el centro, de los cuales cerca de 100 se encontraban dentro de las tres aulas afectadas por el derrumbe.
Un profesor relató que sacó a seis niños de entre los escombros mientras colaboraba con los servicios de emergencia en el lugar de los hechos.
El docente de inglés, que trabaja en un centro educativo público cercano, contó que acudió de inmediato al lugar junto con otros vecinos al oír las sirenas y el sonido de las ambulancias.
Relató que lograron sacar a más de 20 niños de entre los escombros: "Yo mismo saqué a seis niños con mis propias manos. La mayoría estaban vivos y hablaban; pero, más tarde, se descubrió que habían fallecido".
"Había mucha sangre", dijo. "Un niño decía que sentía mucho dolor. Tenía la lengua reseca dentro de la boca y pedía agua".
Las autoridades informaron que se ha ordenado una investigación para determinar la causa.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO