Mueren más de 30 niños y un profesor tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

Según indica, se estima que unos 300 alumnos estudiaban en el centro, de los cuales cerca de 100 se encontraban dentro de las tres aulas afectadas por el derrumbe.

"LOS SAQUÉ CON MIS PROPIAS MANOS"

Un profesor relató que sacó a seis niños de entre los escombros mientras colaboraba con los servicios de emergencia en el lugar de los hechos.

El docente de inglés, que trabaja en un centro educativo público cercano, contó que acudió de inmediato al lugar junto con otros vecinos al oír las sirenas y el sonido de las ambulancias.

Relató que lograron sacar a más de 20 niños de entre los escombros: "Yo mismo saqué a seis niños con mis propias manos. La mayoría estaban vivos y hablaban; pero, más tarde, se descubrió que habían fallecido".

"Había mucha sangre", dijo. "Un niño decía que sentía mucho dolor. Tenía la lengua reseca dentro de la boca y pedía agua".