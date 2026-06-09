Muere Richard Scolyer, doctor australiano que fue pionero en el tratamiento de su propio tumor cerebral

Considerado una de las mentes médicas más respetadas del país, el profesor Scolyer se convirtió en un tesoro nacional. En 2024, fue nombrado Australiano del Año junto con Long.

Como codirectores del Instituto Australiano del Melanoma, durante la última década, la investigación de ambos sobre inmunoterapia —que utiliza el sistema inmunitario del cuerpo para atacar las células cancerosas— ha mejorado drásticamente los resultados para los pacientes con melanoma avanzado en todo el mundo .

La mitad de los pacientes están prácticamente curados , comparado con menos del 10% anterior.

Scolyer también destacó la mentoría de jóvenes patólogos como un motivo de orgullo en su carrera .

"Siempre me ha impulsado la convicción de que todos tenemos la responsabilidad de intentar cambiar el futuro de los demás y dejar el mundo en mejores condiciones ... He vivido esa filosofía al máximo".

CONVERTIRSE EN UN "CONEJILLO DE INDIAS"

En una entrevista con la BBC en 2024, Scolyer afirmó que se negaba a aceptar su impactante diagnóstico sin hacer nada.

Los glioblastomas, que se encuentran en el tejido conectivo del cerebro, son notoriamente agresivos y el protocolo general para tratarlos —extirpación inmediata seguida de radioterapia y quimioterapia— ha cambiado poco en dos décadas.

La mayoría de los pacientes con el tipo de tumor que padecía Scolyer sobreviven menos de un año.

"No me parecía bien... simplemente aceptar una muerte segura sin intentar nada", declaró el profesor Scolyer.

"¿Es un cáncer incurable? ¡Pues que se fastidie!".

Long estaba igualmente decidida. Pasó las horas posteriores a la noticia del diagnóstico de su amigo lamentando su enfermedad y luego tramando un plan.

En el caso del melanoma, su equipo descubrió que la inmunoterapia funciona mejor cuando se utiliza una combinación de fármacos y cuando se administran antes de cualquier cirugía para extirpar un tumor.

Así, en 2023, el profesor Scolyer se convirtió en el primer paciente con cáncer cerebral en recibir inmunoterapia combinada preoperatoria.

También recibió una vacuna personalizada para las características de su tumor, que potencia la capacidad de los fármacos para detectar el cáncer.

Scolyer y Long sabían que las probabilidades de curación eran mínimas, pero esperaban que el tratamiento experimental prolongara la vida del profesor.

Las exploraciones posteriores parecieron mostrar una respuesta inmunitaria positiva en el cerebro, y un pequeño ensayo clínico está intentando replicar esos resultados.

"¡Esto fue ciencia en acción!", declaró el reconocido cirujano de melanoma John Thompson en un comunicado en homenaje a su amigo.

Al describir a Scolyer como un "joven alegre y sencillo de Launceston" y un científico brillante y reconocido internacionalmente, afirmó: "Será recordado como un australiano verdaderamente excepcional".