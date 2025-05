Muere a los 89 años el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, una de las figuras emblemáticas de la izquierda latinoamericana

"Cada mañana que te levantes piensa, y haz 10 minutos de balance, si lo que has hecho está bien o está mal", aconsejó a miles de jóvenes que lo ovacionaron en una universidad de Río de Janeiro meses después que dejara la presidencia.

“Al fin y al cabo, que me quiten lo bailado” , concluyó.

"Es un premio, si se quiere un premio consuelo, porque está llegando al final del partido" , reflexionó Mujica sobre esa elección en otra entrevista con BBC Mundo días más tarde. "Siempre pensé que el mejor dirigente no es el que hace más; es el que deja una barra que lo supera con ventaja".

"Y, ¡por favor!, no vivas temblando frente a la muerte. Acéptala como los bichos del monte. El mundo va a seguir dando vueltas y no va a pasar nada, no va a quedar nada de todo ese temor al pedo", dijo. "Hay que ser más primitivo".

(Imagen: Gerardo Lissardy)