Moscú celebrará el Día de la Victoria sin tanques en las calles por la "situación operativa" en Ucrania

Para conmemorar el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, este 9 de mayo se llevará a cabo el tradicional acto en la Plaza Roja de Moscú, aunque con una modificación sustancial. El gobierno ruso confirmó que no exhibirá armamento pesado en la instancia, argumentando que la medida responde a la "actual situación operativa" que se vive en Ucrania, territorio que enfrenta una invasión rusa desde febrero de 2022.

A través de una declaración oficial, el Ministerio de Defensa de Rusia precisó que "El 9 de mayo de 2026 se celebrará un desfile militar en la plaza Roja de Moscú para conmemorar el 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria". Junto a ello, la cartera gubernamental detalló la composición de los asistentes, indicando que "personal militar de instituciones de educación militar superior de todas las ramas de las Fuerzas Armadas participarán en el desfile como parte de una columna a pie".

El anuncio, difundido mediante las redes sociales de la institución, no entregó mayores justificaciones ni profundizó en los motivos exactos de la determinación. Solamente se limitó a subrayar que "debido a la actual situación operativa, estudiantes de las escuelas militares Sovorov y Najimov, cadetes y una columna de equipamiento militar no participarán".

En contraste con las ausencias físicas, la transmisión televisiva del evento tendrá un enfoque particular. La entidad castrense enfatizó que "la retransmisión del desfile mostrará el trabajo del personal militar de todas las ramas y servicios de las Fuerzas Armadas que realizan misiones en la zona de la operación militar especial". Cabe recordar que esta última denominación es el término oficial utilizado por Moscú para referirse a la incursión en territorio ucraniano, la cual fue ordenada por el presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.

Dentro de los efectivos que serán exhibidos en pantalla se encuentran "los que están en servicio de combate", además del "personal de los puestos de mando de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Fuerzas Aeroespaciales y en buques de la Armada". Paralelamente, el ministerio ratificó el componente aéreo de la jornada, asegurando que "aviones de los equipos de acrobacias aéreas rusas volarán sobre la plaza Roja, mientras que pilotos de Su-25 pintarán los cielos de Moscú con los colores de la bandera rusa".

El escenario de este año dista de las celebraciones de la edición anterior, cuando las fuerzas armadas rusas sí movilizaron drones y múltiples carros de combate por las calles moscovitas. Aquella conmemoración contó con la asistencia de decenas de mandatarios internacionales, destacando la presencia del presidente de China, Xi Jinping. Esta fecha posee una profunda carga simbólica tanto para la nación como para Putin, quien frecuentemente ha establecido comparaciones entre la histórica lucha de la Segunda Guerra Mundial y la actual ofensiva militar desplegada contra Ucrania.

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