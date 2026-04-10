"Montados en una bola de fuego": Cómo regresará a la Tierra este viernes la tripulación de la misión Artemis II

El escudo térmico ha sido objeto de especial atención, después de que resultara gravemente dañado durante la primera misión Artemis no tripulada. Sin embargo, al ajustar el ángulo de reentrada, los ingenieros confían en haber resuelto el problema.

Henfling señaló que desde la entrada en la atmósfera hasta que los astronautas americen en el océano Pacífico transcurrirán apenas 13 minutos .

Se espera que, 24 segundos después de la reentrada, la cápsula pierda por completo el contacto con la Tierra durante seis minutos .

Al precipitarse a través de la atmósfera, la nave calienta el aire a tal punto que se desprenden electrones de los átomos de oxígeno y nitrógeno, formando un plasma con carga eléctrica que bloquea las señales de radio , explica James.

Según Henfling, una vez finalizado ese apagón de seis minutos, Orion se encontrará a unos 46 kilómetros de la superficie y seguirá descendiendo a gran velocidad .

"Para entonces estaremos a unas pocas decenas de kilómetros del punto de amerizaje. Y ahí nuestra atención se centrará en el despliegue de los paracaídas ", explicó.

LA DESACELERACIÓN

La nave espacial atravesará la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora.

Para reducir la velocidad, James explica que el primer paso es utilizar la atmósfera como freno.

La cápsula Orión está diseñada para no ser aerodinámica, por lo que "impacta la atmósfera literalmente como un ladrillo volador y luego utiliza la fuerza de arrastre de la propia atmósfera para desacelerar", explica.

A estas velocidades, señala James, los astronautas "serán sacudidos con bastante intensidad".

Aunque los vehículos no tripulados podrían entrar en la atmósfera en aproximadamente un minuto, soportando fuerzas de alrededor de 100 G, eso está muy por encima de lo que un ser humano podría sobrevivir.

Para hacerlo más manejable para la tripulación, el ingreso en un ángulo determinado puede hacer que el proceso dure unos cinco minutos en lugar de uno, reduciendo así la fuerza G a la que se exponen.

Una vez que la nave haya atravesado de forma segura esta fase, se desplegarán una serie de paracaídas para seguir reduciendo la velocidad.

"Se desplegarán dos paracaídas piloto. Eso nos desacelerará hasta unas 200 millas por hora (322 kilómetros por hora)", explicó Henfling.

Los paracaídas piloto están diseñados para estabilizar y frenar la nave antes de que se desplieguen los paracaídas principales, lo que "ocurrirá a unos 6.000 pies (1,8 kilómetros) de altitud y reducirá la velocidad de la nave y de sus cuatro ocupantes hasta un suave amerizaje a unas 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) en el Océano Pacífico".

EL AMERIZAJE

Un equipo de recuperación estará esperando a los astronautas frente a la costa de California.