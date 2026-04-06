Misión Artemis II inicia sobrevuelo por la Luna tras exitosa corrección de su trayectoria

Con el objetivo de ajustar el rumbo de la nave espacial Orion hacia la Luna, los equipos de control de misión en Houston y los astronautas de la Artemis II ejecutaron una maniobra de corrección de trayectoria. Según la información proporcionada por la NASA, la operación tuvo una duración exacta de 17,5 segundos.

El equipo, integrado por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, además de Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), mantiene un avance preciso para concretar el sobrevuelo lunar programado para este lunes 6 de abril, hito que se produciría cerca de las 13:00 horas de Chile.

Al comenzar su turno de trabajo, los cuatro tripulantes cumplieron con un testeo fundamental para la seguridad del viaje: la evaluación del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS). Durante esta fase, los profesionales realizaron un ensayo integral que incluyó ponerse y presurizar la vestimenta, verificar la ausencia de fugas y simular la entrada a los asientos. Del mismo modo, evaluaron aspectos de movilidad y la capacidad de ingerir alimentos y líquidos con el equipo puesto.

Es importante resaltar que este traje cumple la función de proteger a los astronautas en los momentos más dinámicos del vuelo. Además, está diseñado para suministrar soporte vital en caso de que la cabina sufra una despresurización y para asegurar la supervivencia de la tripulación una vez que se produzca el amerizaje.

Al concluir la jornada, la cápsula Orion logró entrar en la esfera de influencia de la Luna. Esto significa que, desde ahora, la gravedad del satélite se ha transformado en la fuerza principal que dirige el desplazamiento de la nave. Este avance técnico prepara el escenario para el suceso más relevante del sexto día de misión: el paso de la tripulación por la misteriosa cara oculta de la Luna.

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