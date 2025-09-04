Ministro del Interior de Venezuela acusa a EE.UU. de "ejecuciones extrajudiciales" tras bombardeo a embarcación

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha acusado a Estados Unidos de cometer once "ejecuciones extrajudiciales" con su bombardeo contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas frente a las costas del país.

Cabello ha indicado durante su programa 'Con el mazo dando', retransmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que las autoridades estadounidenses deben "aclarar" los detalles de la operación. "No es convicente. Genera dudas por donde lo busques. No hay forma de creer nada de eso, más allá del relato", ha señalado.

"Si lo hicieron de verdad, asesinaron a once personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer", ha manifestado el ministro del Interior venezolano. "Supongamos, en un ejercicio, que era droga, que iban once personas y que les dispararon. ¿Tienen derecho a asesinar a una persona? Sus propias leyes se lo prohíben", ha reiterado.

"El video, lo que ellos están diciendo, es una prueba en contra de ellos. Ellos asesinaron a once personas (...). Están declarando ellos su asesinato. Es una torpeza", ha indicado, planteando además que Venezuela hubiera sido acusada de estos actos en caso de actuar igual en sus operaciones contra las drogas.

El titular de la cartera del Interior ha mostrado además durante el programa una captura del video publicado por Estados Unidos para justificar la operación y ha puesto en duda el número de personas que iban en la embarcación, la presencia de droga y la falta de pruebas sobre la salida de la embarcación de Venezuela o sobre el lugar al que se dirigía.

En este sentido, ha cuestionado además si la lancha "era una amenaza inmediata" que justificara el bombardeo. "¿Tenía misiles? No sean burdos, no se puede hacer eso así. Genera muchas dudas (...), porque la lucha antidrogas, donde sea, pero esto pareciera que tiene otro fondo", ha argumentado.

Cabello se ha preguntado además por qué Washington anuncia un despliegue militar frente a las costas de Venezuela para hacer frente a las supuestas operaciones del Cartel de los Soles, mientras que la operación estuvo centrada contra presuntos miembros del Tren de Aragua.

"¿Por qué cambiaron la narrativa de una vez? Cuesta mucho convencer al mundo de que Venezuela es un narcoestado y ellos saben que eso no tiene ningún asidero", ha reiterado el ministro, quien ha señalado que Venezuela está sometida "a una amenaza constante, a un asedio por parte del imperialismo y algunos lacayos".

Además, Cabello ha argüido que el epicentro del problema del narcotráfico en América del sur lo tienen "Colombia, Perú y Ecuador, que son los frentes de los que sale la mayor cantidad de droga", al tiempo que ha manifestado que por el océano Pacífico transita "el 87 por ciento de la droga" que pasa por estas rutas hacia Estados Unidos.

"Si Estados Unidos o cualquier país del mundo quiere combatir la droga, ¿se va a ir a donde sale el cinco por ciento de la droga, o el sentido común le dice que vaya a combatir de donde sale el 87 por ciento?", se ha preguntado. "Si quieren combatir la droga, váyanse al Pacífico", ha dicho.

PURANOTICIA