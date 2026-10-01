Ministro de Seguridad israelí pedirá extraditar al copiloto que intentó estrellar un avión con 180 pasajeros

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció este jueves que solicitará la extradición del copiloto del avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que fue desviado a Arabia Saudí tras un "altercado" en la cabina de mando.

Declaraciones de testigos apuntan a que el copiloto habría atacado al piloto para intentar hacerse con el control de la aeronave, con el supuesto objetivo de estrellarla.

"Pediré en el Gabinete que el piloto terrorista que intentó hacer daño a cientos de israelíes inocentes sea extraditado a Israel", ha dicho Ben Gvir en un mensaje publicado en redes sociales.

"Aquí experimentará de primera mano mi política penitenciaria: ¡le espera un infierno en vida!", ha amenazado.

Asimismo, ha recalcado que solicitará al Ministerio de Justicia y a los diplomáticos que "usen todos los medios disponibles" para lograr la extradición de este hombre.

"Cualquiera que planee estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debería ser extraditado a Israel y pagar aquí el precio más alto", ha agregado.

"Cualquiera que intente asesinar o hacer daño a israelíes será perseguido por el Estado de Israel y deberá rendir cuentas en cualquier lugar del mundo", ha señalado Ben Gvir, según ha recogido el diario 'The Times of Israel', aunque por el momento se desconoce cuál sería la vía que utilizaría Israel para intentar concretar la extradición.

Arabia Saudí no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, como tampoco Omán, país de origen del sospechoso. Además, Emiratos Árabes Unidos (EAU), que sí estableció lazos con Israel en 2020 a raíz de los 'Acuerdos de Abraham', no cuenta con un tratado bilateral de extradición con Israel.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, confirmó durante la jornada la apertura de una investigación para determinar "las circunstancias y motivos del incidente", así como si existen "lazos con cualquier actividad o propósito terrorista" y si el incidente fue "planeado".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de EAU recordó que las autoridades nacionales "tienen jurisdicción para investigar el incidente conforme a la legislación aplicable", ya que la aeronave está registrada en EAU y "enarbola su bandera".

Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para realizar un aterrizaje de emergencia. La aerolínea insistió en que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido, por lo que pidió no especular sobre el origen del incidente.

PURANOTICIA