Mujer condenada a muerte sobrevive a dos inyecciones letales en Estados Unidos

Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato de una compañera de estudios cuando tenía 19 años, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, y posteriormente fue trasladada a un centro médico, según confirmó su equipo legal y las autoridades estatales.

El abogado federal Luke Ihnen, integrante de la defensa de Pike, informó a la cadena local WSMV de Nashville que a la mujer le fueron administradas dos inyecciones letales, pero que permanecía con vida. Ante esta situación, la defensa presentó una moción de emergencia para intentar detener el procedimiento.

A través de un comunicado, los abogados de la condenada cuestionaron la forma en que se desarrolló la ejecución y sostuvieron que las dificultades denunciadas previamente por Pike se hicieron realidad.

Entre los problemas que atribuyeron al procedimiento mencionaron dificultades para encontrar acceso a las venas, el colapso o ruptura de estas, un supuesto deterioro del pentobarbital y la falta de atención médica de emergencia cuando surgieron complicaciones. También cuestionaron el carácter reservado del protocolo utilizado por las autoridades.

La defensa indicó además que Pike estaba recibiendo atención médica en un hospital cercano, aunque aseguró que hasta ese momento no había recibido información sobre su estado.

DEFIENDEN PROCEDIMIENTO

Desde el estado de Tennessee sostuvieron una versión distinta y aseguraron que durante el procedimiento se cumplieron todos los pasos contemplados en el protocolo de ejecución vigente y aprobado por la oficina del fiscal general.

Las autoridades señalaron que el agente químico contemplado para la inyección letal ha demostrado ser efectivo de manera sistemática y precisaron que el protocolo no establece procedimientos adicionales a los que fueron realizados durante el intento de ejecución.

Al mismo tiempo, confirmaron que Pike fue trasladada a un centro médico externo después del procedimiento.

Según la reconstrucción realizada por WSMV, los medios de comunicación y testigos autorizados pudieron observar parte de lo ocurrido en dos períodos, de aproximadamente 20 y 15 minutos, durante las más de dos horas que permanecieron en la sala. Durante gran parte de ese tiempo, las cortinas de la habitación donde estaba Pike permanecieron cerradas.

El episodio ocurre después de que en mayo las autoridades de Tennessee suspendieran la ejecución de Tony Carruthers debido a que el personal médico no consiguió establecer un acceso intravenoso, proceso que se extendió por más de una hora. El médico Mark Fowler, quien participó en aquel procedimiento, también supervisó el intento de ejecución de Pike, según WSMV.

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