Gobierno de India pidió a sus ciudadanos que no compren oro durante un año para proteger las reservas de divisas

En India se instó a los ciudadanos a dejar de comprar oro durante un año.

"Por el bien del país, tendremos que decidir que durante un año, incluso si hay eventos en casa, no compraremos joyas de oro", declaró el primer ministro Narendra Modi el 10 de mayo.

"El patriotismo no se trata solo de estar dispuesto a sacrificar la vida en la frontera. En estos tiempos, se trata de vivir con responsabilidad y cumplir con nuestros deberes con la nación en nuestra vida diaria", añadió.

Tres días después, India también elevó los aranceles de importación del oro del 6% al 15%.

Es una medida difícil de aceptar para el segundo mercado de oro más grande del mundo, tanto en joyería como en inversión. En el último año fiscal, que finalizó el 31 de marzo, el país importó US$72.000 millones de este metal precioso.

En India, el oro también desempeña un importante papel cultural, ya que se suele regalar en bodas y se transmite como herencia.

Modi afirmó que la compra de oro estaba consumiendo grandes cantidades de divisas en un momento en que India ya enfrenta un aumento en los precios del petróleo. El país del sur de Asia importa más del 85% de sus necesidades petroleras.