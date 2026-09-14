Ministro de Cultura de Israel pide retirar la ciudadanía a dos cineastas por su documental sobre las muertes de civiles en Gaza

Uno de los entrevistados asegura que se autorizó un ataque para matar a 500 personas con el fin de eliminar a "un solo objetivo humano", acusación que las FDI calificaron como "completamente falsa".

En una publicación en X, el ministro de Cultura, Miki Zohar, declaró que había solicitado a las autoridades "investigar cómo se obtuvo el material, quién está detrás de él y si, durante el proceso de obtención o publicación, se llevaron a cabo acciones que equivalgan a ayudar al enemigo en tiempo de guerra ".

En una carta dirigida al Ministerio del Interior de Israel, declaró: "Las afirmaciones presentadas en la película son falsas y distorsionadas; rechazo categóricamente el intento de retratar a los soldados de las FDI y al Estado de Israel como autores de crímenes intencionados ".

Zohar hizo referencia a la Ley de Ciudadanía del país, señalando que esta " permite revocar la ciudadanía debido a una 'violación de la lealtad al Estado de Israel' ".

No ha habido una reacción inmediata de Abraham y Szor tras el señalamiento.

Los cineastas ganaron un Oscar el año pasado por No Other Land, un documental sobre la violencia ejercida por colonos judíos contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

Naza se estrenó el jueves pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie que duró 25 minutos, pero aún no está disponible para el gran público.

La película ganó el Premio Especial del Jurado en el festival.

En aquel momento, Abraham declaró que la labor de investigación para el filme —producido por el periódico británico The Guardian— había sido "rigurosa" y que las acciones para desacreditarlo constituían "intentos de no afrontar la realidad".

"Es una guerra que ha matado principalmente a civiles y creo que nuestra película demuestra que esto no es un error. No es un accidente. Es algo muy, muy sistémico. Y creo que esto debería haber sido evidente para todos desde el principio. Pero lo estamos mostrando desde dentro, con testimonios de primera mano", declaró a la agencia Associated Press en una entrevista.

LAS REACCIONES

Tras afirmar inicialmente que "rechazaban categóricamente las acusaciones", las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron posteriormente un nuevo comunicado a través de su portavoz, el general de brigada Effie Defrin.

"La película Naza aún no se ha estrenado en su totalidad. Sin embargo, a juzgar por lo que se puede ver en el material promocional, presenta una serie de acusaciones graves y falsas sobre las FDI y su personal", alegaron.