Ministro de Asuntos Exteriores de Irán advierte de que cualquier "provocación" en el estrecho de Ormuz "solo complicaría la situación"

En un contacto telefónico con su par francés, Jean-Noël Barrot, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abordó la tensa situación que se vive en el estrecho de Ormuz.

Durante la conversación, el jefe de la diplomacia iraní fue enfático en señalar que "cualquier provocación de los agresores y sus simpatizantes, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, con respecto a la situación en el estrecho de Ormuz solo complicaría la situación".

Araqchi argumentó que la inestabilidad en este punto estratégico, actualmente bajo un bloqueo de facto por parte de Teherán, deriva directamente de la "agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán". En ese contexto, el diplomático precisó que el paso se encuentra restringido exclusivamente para las embarcaciones de las naciones involucradas en dichas hostilidades.

El canciller defendió la legitimidad de esta medida, asegurando que la decisión está "basada en los principios del derecho internacional". Según explicó, el objetivo primordial es "evitar que los agresores utilicen mal el estrecho de Ormuz para perpetrar ataques contra Irán". No obstante, aclaró que el tránsito para el resto de las naciones continúa operativo, siempre que los buques naveguen "en coordinación con las autoridades iraníes competentes".

Por otro lado, el representante de Teherán cuestionó la postura de ciertos gobiernos europeos. A su juicio, estas naciones se limitan a manifestar inquietud por las consecuencias económicas de la guerra, mientras que "callan sobre los brutales ataques de los agresores contra el pueblo iraní".

Finalmente, Araqchi se refirió a las maniobras bélicas en la zona, justificando las "operaciones defensivas" ejecutadas contra instalaciones militares de Estados Unidos en países vecinos del golfo Pérsico. El ministro fundamentó estos ataques en el uso de dichos espacios para "hacer la guerra de forma ilegal contra Irán", reafirmando la postura de su país ante la presencia de fuerzas extranjeras.

(Imagen: Tasnim News Agency)

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