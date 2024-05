Milei no para y arremete nuevamente en su regreso a Argentina: “Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado su vuelta al país y ha afirmado que está "surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas", en alusión a la crisis diplomática abierta con España tras sus declaraciones del domingo contra el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hola a todos. Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Viva la libertad, carajo", ha proclamado en su cuenta de la red social X, donde ha difundido también todo tipo de mensajes de apoyo y las declaraciones de miembros de su Ejecutivo que avanzan que no pedirá disculpas.

El Gobierno español ha llamado a consultas a la embajadora en Buenos Aires y ha convocado al embajador argentino en Madrid después de que Milei cargase contra el socialismo y directamente contra Sánchez, llamando incluso "corrupta" a su mujer, en un acto organizado por Vox.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado "disculpas públicas" a Milei por lo que considera una injerencia en política interna y ha advertido este lunes de que no descarta medidas adicionales.

Por su parte, el ministro de Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha manifestado que el mandatario Javier Milei no debe pedir disculpas por llamar "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba que pedir disculpas. No corresponde", ha declarado Francos durante una entrevista con el canal de televisión argentino Todo Noticias (TN), donde también ha asegurado que Milei no ha hecho mención a ningún miembro del Gobierno español y que los primeros insultos han llegado por parte del mismo.

En la misma línea, el portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha opinado que el Gobierno español debería "reflexionar" y pedir "sinceras disculpas" por insultar a Milei.

"Lo trataron de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin", ha publicado Adorni en su cuenta de la red social X.

Este domingo, Milei llamó "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y arremetió contra el socialismo, ideología a la que acusa de llevar a la "esclavitud o a la muerte".

"No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", dijo Milei durante su intervención en un acto del partido de derecha español Vox.

